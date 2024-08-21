Роспотребнадзор настоятельно не рекомендует купаться во Владивостоке: причины

ВЛАДИВОСТОК, 21 августа, ФедералПресс. После сильных дождей, обрушившихся на Владивосток, Роспотребнадзор по Приморскому краю призвал горожан воздержаться от купания в море до стабилизации погодных условий.
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