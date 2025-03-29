Туристический кластер построят в подземных катакомбах Крыма

В Крыму создают новый туристический кластер в подземных катакомбах. Туристические маршруты, музеи партизанской славы и горного дела, игровые зоны и галерею наскальных рисунков откроют в Мамайских каменоломнях.
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