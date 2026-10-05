Педагоги и директора школ Севастополя приняли участие во всероссийских форумах в Москве

Севастополь на Форуме классных руководителей представили учителя школ №26, №23, №33 и Инженерной школы, а на форуме директоров школ город представляли руководители школ №59 и №20.
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