Росреестр начал фиксировать сделки с недвижимостью по биометрии

С 1 июля 2026 года в России начали фиксировать сделки с недвижимостью по биометрии. Первые сделки зарегистрированы в Самарской области с использованием биометрических данных и усиленной квалифицированной электронной подписи.
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