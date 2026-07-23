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Царьград

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Росреестр начал фиксировать сделки с недвижимостью по биометрии

Росреестр начал фиксировать сделки с недвижимостью по биометрии

С 1 июля 2026 года в России начали фиксировать сделки с недвижимостью по биометрии. Первые сделки зарегистрированы в Самарской области с использованием биометрических данных и усиленной квалифицированной электронной подписи.

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Комментарии
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Betahon
Это глубокая ошибка, которая приведет к ожидаемым, и кому-то выгодным, последствиям! Кстати, Голливуд эту ошибку уже продекларировал в ряде криминальных кинолент!🤔
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1 м.