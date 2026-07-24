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«Ньюкасл» заплатил 35 млн евро за полузащитника «Монако»

«Ньюкасл» заплатил 35 млн евро за полузащитника «Монако»

«Ньюкасл» завершил сделку по переходу полузащитника «Монако» Аладжи Бамба.«Ньюкасл» завершил сделку по переходу полузащитника «Монако» Аладжи Бамба.

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