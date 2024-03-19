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Почти 20% россиян завышают ожидаемую зарплату в резюме

Почти 20% россиян завышают ожидаемую зарплату в резюме

Аналитики hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, провели опрос среди соискателей и выяснили, на что они опираются при указании своих зарплатных ожиданий в резюме, а также завышают ли они желаемую сумму.

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