Почти 20% россиян завышают ожидаемую зарплату в резюме

Аналитики hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, провели опрос среди соискателей и выяснили, на что они опираются при указании своих зарплатных ожиданий в резюме, а также завышают ли они желаемую сумму.
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