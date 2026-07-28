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Царьград

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Visa сократит 2600 рабочих мест для повышения эффективности

Visa сократит 2600 рабочих мест для повышения эффективности

Visa сократит 7% штата, что составляет 2,6 тысячи рабочих мест. Такое решение принято для повышения эффективности компании на фоне усиливающейся конкуренции в индустрии, сообщает Блумберг, ссылаясь на гендиректора Райана Макинерни.

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