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Царьград

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Минобороны Казахстана и Федерация борьбы подписали меморандум о сотрудничестве

Минобороны Казахстана и Федерация борьбы подписали меморандум о сотрудничестве

Министерство обороны Республики Казахстан сообщает о подписании меморандума о сотрудничестве между главой ведомства генерал-лейтенантом Дауреном Косановым и председателем Казахстанской федерации греко-римской, вольной и женской борьбы Еркином Окасовым.

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