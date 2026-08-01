Минобороны Казахстана и Федерация борьбы подписали меморандум о сотрудничестве

Министерство обороны Республики Казахстан сообщает о подписании меморандума о сотрудничестве между главой ведомства генерал-лейтенантом Дауреном Косановым и председателем Казахстанской федерации греко-римской, вольной и женской борьбы Еркином Окасовым.
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