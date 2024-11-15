Десантники при помощи БПЛА уничтожили ретрансляторы связи ВСУ в Курской области

Российские военнослужащие отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из состава группировки войск «Север» точечные ударами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уничтожили вышки связи Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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