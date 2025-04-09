Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Волгограда☝️ Это было сделано для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщает представитель Росавиации.
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Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Волгограда☝️ Это было сделано для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщает представитель Росавиации.