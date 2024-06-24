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Кожевников о 3-3 в финале Кубка Стэнли: «Почти все во «Флориде» держалось на Бобровском. Как только он подустал – все и рухнуло. Только ему по силам вытянуть команду из штопора» 

«Флорида» вела в решающей серии 3-0, но позволила «Эдмонтону» сравнять счет (3-3). – Ожидали такого поворота в финале НХЛ? – 3-3 с 0-3 – это сюрприз для всех.

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