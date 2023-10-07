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В Петербурге подскочил оборот розничной торговли

В Петербурге подскочил оборот розничной торговли

В Петербурге наблюдается рост оборота розничной торговли, особенно в сфере питания. Согласно данным Петростата, в августе 2023 года оборот достиг 203,9 млрд рублей, что на 20,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

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