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О приближении войны к самой границе России

О приближении войны к самой границе России

Почти всегда большие войны начинались из-за действий маленьких стран. Не то, чтобы сверхдержавы были особо миролюбивыми.

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владимир казарский
Анальгин, напомню простую истину - хочешь мира, готовься к войне. Можешь вспомнить хоть один случай за тысячу лет взаимоотношений с Западом, когда, всегда считавший себя цивилизованным Запад, стянув войска к границам России не вторгся бы в нашу страну? Не было такого и не будет.

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