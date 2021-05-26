О приближении войны к самой границе России

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаО приближении войны к самой границе РоссииПочти всегда большие войны начинались из-за действий маленьких стран. Не то, чтобы сверхдержавы были особо миролюбивыми.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВКвладимир казарскийАнальгин, напомню простую истину - хочешь мира, готовься к войне. Можешь вспомнить хоть один случай за тысячу лет взаимоотношений с Западом, когда, всегда считавший себя цивилизованным Запад, стянув войска к границам России не вторгся бы в нашу страну? Не было такого и не будет.Комментировать
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