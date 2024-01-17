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  • Алексей
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Верните все на место: как скорректировать фигуру после родов

Верните все на место: как скорректировать фигуру после родов

Еще на этапе беременности многие женщины задумываются о том, как сохранить фигуру после родов. Разумеется, в первую очередь важно обратить внимание на сбалансированный рацион и умеренную физическую активность.

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