Верните все на место: как скорректировать фигуру после родов

Еще на этапе беременности многие женщины задумываются о том, как сохранить фигуру после родов. Разумеется, в первую очередь важно обратить внимание на сбалансированный рацион и умеренную физическую активность.
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