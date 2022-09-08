Нашествие аватаров

В прошлую пятницу, 2 сентября, анализируя долгожданную премьеру сериала «Елизавета» на «России 1», «Труд» предположил: это лишь начало постепенного отхода федеральных вещателей от всепоглощающего информационного потока в пользу зрелищного контента.