Газета Труд

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Нашествие аватаров

Нашествие аватаров

В прошлую пятницу, 2 сентября, анализируя долгожданную премьеру сериала «Елизавета» на «России 1», «Труд» предположил: это лишь начало постепенного отхода федеральных вещателей от всепоглощающего информационного потока в пользу зрелищного контента.

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