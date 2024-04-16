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Западные рынки испугались аферы США с активами РФ, а тем временем Швейцария продолжает платить за утрату нейтралитета

Западные рынки испугались аферы США с активами РФ, а тем временем Швейцария продолжает платить за утрату нейтралитета

Сегодня 2,2K прочитали А в самой Америке при этом вдруг задались вопросом, надо ли конфисковывать активы России, если это угрожает доллару? Современный мир стоит перед вопросом о доверии к западным финансовым институтам.

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Комментарии
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Виктор Александрович
Конечно, в Египет надо переносить переговорные площадки.
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19 час.

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