Пять итальянских команд сыграют в ЛЧ в следующем сезоне. Их может быть шесть

Новый формат соревнования предусматривает участие 36 команд вместо нынешних 32. Две квоты из четырех будут распределены между лигами, чьи клубы в предыдущем сезоне показали наилучшие результаты в таблице коэффициентов УЕФА.
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