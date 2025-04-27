Одна моя знакомая, которую как-то оставили на домашнем хозяйстве на пару месяцев, повела дела совершенно чудным образом.
О тяжелой судьбе хатаскрайников
Комментарии
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LK
Lev Kirsanov
Хохол это деградированый русский это потребуется много розг чтобы выбить хохлятсто чтобы он стал русским
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3 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Геббельс хорошо знал бандеровцев. Он говорил : "Бандеровцы - это умалишенные маньяки или другими словами озверевший скот. Но именно такие нужны нам в данный период времени для уничтожения непокорных славян. А затем они сами должны быть уничтожены. Зверям нет места среди людей!" России приходится заниматься утилизацией бандеровского отродья.
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3 час.
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