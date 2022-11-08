Военное обозрение

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Источник в Киеве сообщил, что Зеленский поставил ВСУ задачу взять Херсон до начала саммита G20

Источник в Киеве сообщил, что Зеленский поставил ВСУ задачу взять Херсон до начала саммита G20

Наступление ВСУ на Херсонском направлении начнется на этой неделе, Зеленский поставил перед командованием ВСУ задачу взять Херсон любым способом до начала саммита G20 в Индонезии.

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