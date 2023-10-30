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Азербайджан подал в Международный уголовный суд иск против Армении по Карабаху

Азербайджан подал в Международный уголовный суд иск против Армении по Карабаху

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов заявил, что Баку подал в Международный уголовный суд (МУС) иск против Еревана, основанный на "доказательствах в тысячу страниц" из-за Нагорного Карабаха.

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