Азербайджан подал в Международный уголовный суд иск против Армении по Карабаху

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов заявил, что Баку подал в Международный уголовный суд (МУС) иск против Еревана, основанный на "доказательствах в тысячу страниц" из-за Нагорного Карабаха.
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