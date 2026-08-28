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Подмосковный врач Зенкова: привычка двигаться важнее спортивных рекордов

Подмосковный врач Зенкова: привычка двигаться важнее спортивных рекордов

Повседневная ходьба и прочие ежедневные действия вносят существенный вклад в поддержку здоровья. Врач по медицинской профилактике Рузской больницы Инна Зенкова отметила, что физическая активность не ограничивается рамками тренажерного зала.

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