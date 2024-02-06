В Сибири задержали банду, напавшую на полицейских, чтобы отбить пьяного друга. Видео

Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела по факту "посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов" В Кемеровской области задержали восемь человек, которые напали на сотрудников полиции и угрожали им оружием, пишет "Сибдепо".
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