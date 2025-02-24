В условиях постоянно меняющегося финансового рынка Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) позиционируется как незаменимый инструмент для граждан, стремящихся повысить свои финансовые Продолжить чтениеЗачем нужен ИИС: основные цели и преимущества The post Зачем нужен ИИС: основные цели и преимущества appeared first on SPB Balt Synd.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)