Главу поселка Линево Новосибирской области обвинили в коррупции

Прокуратура нашла коррупционные нарушения в действиях главы рабочего поселка Линево Новосибирской области Дмитрия Грушевого, в том числе представление интересов муниципального предприятия в экономическом споре.
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