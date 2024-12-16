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Главу поселка Линево Новосибирской области обвинили в коррупции

Главу поселка Линево Новосибирской области обвинили в коррупции

Прокуратура нашла коррупционные нарушения в действиях главы рабочего поселка Линево Новосибирской области Дмитрия Грушевого, в том числе представление интересов муниципального предприятия в экономическом споре.

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