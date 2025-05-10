Выяснилось, что нынешний понтифик сызмальства имел папаримский характер и восхождение его на престол было в общем-то предопределено.
Новый Папа
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Выяснилось, что нынешний понтифик сызмальства имел папаримский характер и восхождение его на престол было в общем-то предопределено.
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