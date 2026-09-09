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Презентация книги «Синтез искусств как путь к совершенству»

Презентация книги «Синтез искусств как путь к совершенству»

Музыкальный театр рождается на пересечении нескольких искусств: музыки, драматургии, сценического действия, пространства и работы артистов.

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