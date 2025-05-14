Суть жизни, опаленная войной, Лидии Устенко-Медведевой, салдинской сказительницы

Лидия Андреевна Устенко-Медведева (1941–2024) – салдинский автор, самобытная народная поэтесса (она сама так о себе часто говорила), сказительница, ее творчество осталось в самиздатовских сборниках, наполненных лирическими откровениями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии