Методист Куц: у перегруженного занятиями ребенка страдает память

Одна из самых частых ошибок родителей — пытаться вместить в неделю слишком много, особенно в начале года: школьные занятия, факультативы, кружки, секции и прочее.
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