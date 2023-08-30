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Паршивлюк о «Динамо» и 1:4 от «Спартака»: «Первый тайм – катастрофа! В перерыве был серьезный разговор с Личкой»

Паршивлюк о «Динамо» и 1:4 от «Спартака»: «Первый тайм – катастрофа! В перерыве был серьезный разговор с Личкой»

«В первом тайме случилась настоящая катастрофа! Таким образом непозволительно играть в дерби. Мы полностью провалили первые двадцать пять минут, именно они предрешили исход матча.

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