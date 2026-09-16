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Zero Hedge

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Hormuz: Rare US Strike On Iranian 'Small Boats' Caught Trying To Seize Surface Drone

Hormuz: Rare US Strike On Iranian 'Small Boats' Caught Trying To Seize Surface Drone

Hormuz: Rare US Strike On Iranian 'Small Boats' Caught Trying To Seize Surface Drone President Trump and the Iranians have been issuing competing claims over who has 'control' over the Strait of Hormuz and the degree to which it is 'open' to global energy transit.

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