16-летний калужский парень сядет в колонию за помощь телефонным мошенникам

Суд приговорил 16-летнего курьера мошенников в Кировском районе к году воспитательной колонии. Юноша помог преступникам обобрать пенсионерку, забрав у ней 91 тысячу рублей и перечислив их на указанный ему счетСуд приговорил 16-летнего курьера мошенников в Кировском районе к году воспитательной колонии.