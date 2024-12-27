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Калужские новости

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16-летний калужский парень сядет в колонию за помощь телефонным мошенникам

16-летний калужский парень сядет в колонию за помощь телефонным мошенникам

Суд приговорил 16-летнего курьера мошенников в Кировском районе к году воспитательной колонии. Юноша помог преступникам обобрать пенсионерку, забрав у ней 91 тысячу рублей и перечислив их на указанный ему счетСуд приговорил 16-летнего курьера мошенников в Кировском районе к году воспитательной колонии.

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