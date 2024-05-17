Однополярное мышление: почему США пригрозили Китаю ограничительными мерами за связи с Россией в военной сфере

Вашингтон обеспокоен значительной ролью Китая в «восстановлении российской оборонно-промышленной базы», а потому «при необходимости» будет принимать ограничительные меры в отношении КНР, заявил представитель Госдепа США Ведант Патель.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии