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Однополярное мышление: почему США пригрозили Китаю ограничительными мерами за связи с Россией в военной сфере

Однополярное мышление: почему США пригрозили Китаю ограничительными мерами за связи с Россией в военной сфере

Вашингтон обеспокоен значительной ролью Китая в «восстановлении российской оборонно-промышленной базы», а потому «при необходимости» будет принимать ограничительные меры в отношении КНР, заявил представитель Госдепа США Ведант Патель.

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