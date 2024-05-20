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"Обними меня, у меня ВИЧ!". Необычный социальный эксперимент состоялся в Алматы

"Обними меня, у меня ВИЧ!". Необычный социальный эксперимент состоялся в Алматы

 Алматинские подростки из клуба TeenergizerQZ и досугового центра TeenArt провели социальную акцию «Помним, не боимся, действуем!» В парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев они стояли с плакатами с просьбами обнять их.

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