Запад побуждает Украину к переговорам, потому что видит ее конец – Дроздов

Запад толкает Украину на переговоры, поскольку видит грядущую катастрофу этой страны. Об этом в эфире своего видеоблога заявил пропагандирующий оголтелую русофобию львовский журналист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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