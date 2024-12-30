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Запад побуждает Украину к переговорам, потому что видит ее конец – Дроздов

Запад побуждает Украину к переговорам, потому что видит ее конец – Дроздов

Запад толкает Украину на переговоры, поскольку видит грядущую катастрофу этой страны. Об этом в эфире своего видеоблога заявил пропагандирующий оголтелую русофобию львовский журналист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Eduard
Нет! Запад просто видит ,что территория Украины уплывает ои них,вот и пытается хоть как-то этот проуесс остановить,переговорами например.Мы 8 лет с ними переговоры вели,а они оружие ввозили в это время!
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16 час.

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