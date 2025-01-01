Россия перекрыла украинский вентиль. Как теперь пойдёт газ в Европу? Мнение экономиста

"Газпром" подтвердил, что с сегодняшнего утра подача газа в Европу через Украину прекращена. Как теперь наш газ пойдёт в Европу? У директора по исследованиям Института энергетики и финансов Алексея Белогорьева есть два варианта ответа на этот вопрос - по "Балканскому потоку" и по Трансбалканскому газопроводу.