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Zero Hedge

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Alibaba Unveils China's Most Powerful AI Chip In $53 Billion Gambit

Alibaba Unveils China's Most Powerful AI Chip In $53 Billion Gambit

Alibaba Unveils China's Most Powerful AI Chip In $53 Billion Gambit Alibaba Group has unveiled the Zhenwu V900, an AI accelerator it calls China's most powerful, marking a major escalation in its effort to challenge Nvidia and build a vertically integrated artificial-intelligence stack stretching from chips and networking to models and hyperscale data centers.

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