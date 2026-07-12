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Колосков о расширении ЧМ до 64 сборных: «Это убийство футбола, даже 48 команд – уже перебор. Футболисты еле ползают, нет сил играть – просто издевательство»

Почетный президент РФС, бывший член исполкома ФИФА Вячеслав Колосков раскритиковал идею расширения чемпионата мира до 64 команд.

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