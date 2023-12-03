В Госдуме депутаты устроили скандал и покинули зал заседаний в 16:45 из-за слишком "длинного" трудового дня

вага карлито

А чего они все вдруг вспомнили о нормированном рабочем дне при социализме который был!? Сколько разговоров было о том что работать нужно больше! Типа ржали над подобными депутатами в далекие советские времена! Когда они говорили вот там некий колхозник с ног валится от усталости а ему все работать охота!)))))))) Что то здесь не пахнет новыми веяниями! То есть для СЭБЭ другие паритеты!?)))) А нас учат что работать можно и по 12 часов итп!))))