Интересная жизнь с Vera Star Фото: mixyfotos.ru То что последнее время происходит в нашей Госдуме, это как говориться ни в сказке сказать, ни пером описать.
В Госдуме депутаты устроили скандал и покинули зал заседаний в 16:45 из-за слишком "длинного" трудового дня
Комментарии
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Кошмар
Зажрались "слуги народа". Решили, что трудовой кодекс их не касается. Что касается женщин, кормящих взрослых мужиков, так пусть сидят дома и кормят своих беспомощных мужиков. А в Думе им делать нечего.
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2 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Гнать всех уставших из думы, нечего им там делать, бездельники... Это мягко сказано...
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1 час.
вага карлито
А чего они все вдруг вспомнили о нормированном рабочем дне при социализме который был!? Сколько разговоров было о том что работать нужно больше! Типа ржали над подобными депутатами в далекие советские времена! Когда они говорили вот там некий колхозник с ног валится от усталости а ему все работать охота!)))))))) Что то здесь не пахнет новыми веяниями! То есть для СЭБЭ другие паритеты!?)))) А нас учат что работать можно и по 12 часов итп!))))
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8 мин.
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