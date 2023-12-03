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В Госдуме депутаты устроили скандал и покинули зал заседаний в 16:45 из-за слишком "длинного" трудового дня

В Госдуме депутаты устроили скандал и покинули зал заседаний в 16:45 из-за слишком "длинного" трудового дня

Интересная жизнь с Vera Star Фото: mixyfotos.ru То что последнее время происходит в нашей Госдуме, это как говориться ни в сказке сказать, ни пером описать.

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Комментарии
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Кошмар
Зажрались &quot;слуги народа&quot;.  Решили, что трудовой кодекс их не касается.  Что касается женщин, кормящих взрослых мужиков, так пусть сидят дома и кормят своих беспомощных мужиков. А в Думе им делать нечего.
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2 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Гнать всех уставших из думы, нечего им там делать, бездельники... Это мягко сказано...
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1 час.
вага карлито
А чего они все вдруг вспомнили о нормированном рабочем дне  при социализме который был!? Сколько разговоров было о том что работать нужно   больше! Типа ржали над подобными  депутатами в далекие  советские времена! Когда они говорили вот там некий колхозник  с ног валится от усталости а ему все работать охота!)))))))) Что то здесь  не пахнет новыми веяниями! То есть  для СЭБЭ другие паритеты!?)))) А нас учат что работать   можно и по 12 часов итп!))))
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8 мин.

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