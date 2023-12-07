«Сантос» вылетел во 2-й дивизион впервые в своей 111-летней истории

«Сантос» вылетел в бразильскую Серию Б впервые в своей 111-летней истории. Клуб, за который в свое время играл Пеле, уступил в заключительном туре «Форталезе» (1:2) и занял в итоге в таблице Серии А 17-е место из 20.
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