Москва без людей в 1867 году. Где все люди?

Москва, Россия. Год 1867. Когда я увидел эти фотографии, а стоит отметить, что качество этих панорамных снимков меня мягко говоря потрясло с учетом даты, когда они были сделаны — 1867 год, первое на что я обратил внимание — в Москве нет людей.