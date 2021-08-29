Мир пристрастен

17 346 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Чернова
    Да, Знания Древних современным недоступны, ибо сочетались с Магией🌊🌈⚠️Древние отличалис...
  • Александр Горбунов
    Я не буду спорить насчет пожара 1812 года и Наполеоновского вторжения - это отдельная тема, а вот насчет пустой Москв...Москва без людей ...
  • маша наша
    Чудные)Древние отличалис...

Москва без людей в 1867 году. Где все люди?

Москва без людей в 1867 году. Где все люди?

Москва, Россия. Год 1867. Когда я увидел эти фотографии, а стоит отметить, что качество этих панорамных снимков меня мягко говоря потрясло с учетом даты, когда они были сделаны — 1867 год, первое на что я обратил внимание — в Москве нет людей.

Вернуться к статье
11
Обсудить
Александр Горбунов
Я не буду спорить насчет пожара 1812 года и Наполеоновского вторжения - это отдельная тема, а вот насчет пустой Москвы на снимках просто обязан объяснить. Когда делались фотоснимки - мобильников еще не было и снимали не на цифру, а на пленку, причем с очень низкой светочувствительностью, соответственно выдержки могли составлять не то что минуты, а даже часы! Не один здравомыслящий человек такое время не сможет находится на одном месте! Так что люди на снимках есть, но они размазаны по всему снимку.

Картина дня

наверх