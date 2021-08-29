Москва без людей в 1867 году. Где все люди?

Москва, Россия. Год 1867. Когда я увидел эти фотографии, а стоит отметить, что качество этих панорамных снимков меня мягко говоря потрясло с учетом даты, когда они были сделаны — 1867 год, первое на что я обратил внимание — в Москве нет людей.
Популярные статьи
- Появление эффекта потери вирусного иммунитета – одна из главных угроз массовой вакцинации. Переболевшие ковидом получают стойкий иммунитет, а привитые распространяют вирус активнее непривитых
- Древние отличались знаниями, превосходящими наши?
- Нибиру уже над Канадой, а её хвост накрывает Соединенные Штаты
Свежие комментарии