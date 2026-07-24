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Сергей Кургинян считает, что Россия должна готовиться к технологической войне нового типа

Сергей Кургинян считает, что Россия должна готовиться к технологической войне нового типа

России предстоит технологическая война, которая потребует изменения концепции флота, ПВО, авиации и сухопутных сил, заявил философ, политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире передачи «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».

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Комментарии
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Александр Батт
Тогда не утверждайте.
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1 м.
СК
Сергей Ковалев
&quot;технологическая война&quot; это вся экономика. либо она самодостаточная и она есть, либо это либеральное болото под флагами &quot;всё купим&quot;... для собственной экономики не мальчики из &quot;хороших семей&quot; нужны, а профильные специалисты уровня &quot;заглянуть за горизонт&quot;. это академический уровень. в сочетании с практикой, - см. советская техническая интеллигенция во главе отраслей, - это и даёт ту самую &quot;победу за партой&quot; (Кеннеди). а в перспективе необходимость учить русский язык (там же). ну нет ничего нового под Луной!
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4 н.
Антон Пермяков
Я не утверждал и не подтверждал. Чуть проблема возникла так, сразу вой поднялся в сети с бензином проблема проблемы всегда есть и бензин не исключение.
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4 н.