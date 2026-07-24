Сергей Кургинян считает, что Россия должна готовиться к технологической войне нового типа

СК

Сергей Ковалев

"технологическая война" это вся экономика. либо она самодостаточная и она есть, либо это либеральное болото под флагами "всё купим"... для собственной экономики не мальчики из "хороших семей" нужны, а профильные специалисты уровня "заглянуть за горизонт". это академический уровень. в сочетании с практикой, - см. советская техническая интеллигенция во главе отраслей, - это и даёт ту самую "победу за партой" (Кеннеди). а в перспективе необходимость учить русский язык (там же). ну нет ничего нового под Луной!