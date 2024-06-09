Умер заместитель председателя Совета Министров РСФСР Валерий Сайкин

Скончался заместитель председателя Совета Министров РСФСР, председатель исполкома Московского городского совета народных депутатов и двукратный победитель первенства СССР по классической борьбе Валерий Сайкин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии