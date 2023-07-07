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«Что-то случилось». В Киеве заметили странную деталь в поведении Зеленского

«Что-то случилось». В Киеве заметили странную деталь в поведении Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский готов полностью уничтожить свою армию ради достижения невыполнимой цели по захвату Крыма, поскольку считает, что без этого конфликт с Россией не закончится, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

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Комментарии
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Vlad Melikov
Зеленский странный актёр и человек.... Такое впечатление, что он постоянно под сильнодействующими...
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8 час.
карюкалов вячеслав
Ясен пень.
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5 час.
Елена Верия
Когда уже прекратится эта &quot;зеленская дьявольщина&quot;?????????????
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58 мин.

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