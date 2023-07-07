«Что-то случилось». В Киеве заметили странную деталь в поведении Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский готов полностью уничтожить свою армию ради достижения невыполнимой цели по захвату Крыма, поскольку считает, что без этого конфликт с Россией не закончится, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
Комментарии
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Зеленский странный актёр и человек.... Такое впечатление, что он постоянно под сильнодействующими...
Когда уже прекратится эта "зеленская дьявольщина"?????????????
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