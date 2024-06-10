Почему американское безумие на Украине все еще продолжается?

﻿﻿В своих мемуарах «Жизнь в наше время» уважаемый экономист Джон Кеннет Гэлбрейт отметил, что в конечном итоге он рассматривал политику больше не как «искусство возможного», а как «выбор между катастрофическим и неприятным».