Почему американское безумие на Украине все еще продолжается?

В своих мемуарах «Жизнь в наше время» уважаемый экономист Джон Кеннет Гэлбрейт отметил, что в конечном итоге он рассматривал политику больше не как «искусство возможного», а как «выбор между катастрофическим и неприятным».
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