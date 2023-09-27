Кирби уклончиво ответил на вопрос о том, не боится ли администрация США критики за затягивание поставок ракет ATACMS Киеву

После публикаций о том, что администрация Байдена всё же приняла решение поставить «небольшую партию» дальнобойных ракет ATACMS Украине, появляются новые публикации по этой тематике.
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