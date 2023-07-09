Медвежий угол

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    Умница! Хорошо мыслите. УЖЕ начинает проясняться. По крайней мере, стихла оголтелая травля в официальный СМИ, осталис...Если коротко: про...
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Если коротко: процент тех, кто будет воевать против народа России большой, даже очень

Если коротко: процент тех, кто будет воевать против народа России большой, даже очень

Тут коллега Руслан Карманов поставил несколько важных вопросов. В частности, вот два из них: ▪ Как вы оцениваете количество тех, кто согласился на авантюру "поедем в сторону Москвы" в процентах от численности ЧВК Вагнер? ▪ Как вы оцениваете долю тех, кто из оставшихся, допустим, в Ростове согласен вести боевые действия против МО РФ, понимая перспективы данного мероприятия? Ответ на них очень сложный и неприятный для нас всех.

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Комментарии
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Василий Сталин
Аатор вы чмо
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1 час.
ОБ
Оксана Боева
Дамы и господа. Не надо спорить и обсуждать то чего ни кто, кроме 2 человек ( Путин и Пригожин) не знает точно. Время всё покажет. Наберитесь терпения. Надеюсь, скоро очень многое прояснится, если, конечно, это не была супер секретная спецоперация. И не надо нервничать, надо думать . Не надо верить всему что пишут, им за это деньги платят. 99℅ статей просто пишутся по заказу, чтобы создать панику. Давайте подождём и посмотрим как дальше будут развиваться события
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53 мин.
Валерий Симоненко
Умница! Хорошо мыслите. УЖЕ начинает проясняться. По крайней мере, стихла оголтелая травля в официальный СМИ, остались немногие подгавкиватели - полупридурки всё ещё по инерции гавкаюшие. И ни какая это не спец. операция. Но такие мощные преференции якобы &quot;мятежнику&quot; говорят сами за себя. Мятежникам войско, хоть и несколько обрезанное, НЕ ОСТАВЛЯЮТ и не отпускают с миром на вольные хлеба! Да и награды им и именное оружие не оставляют и не возвращают. А строительство базы под войско &quot;мятежника&quot; строят ли? И если &quot;мятежник&quot;, к тому же и зэк, то СЛОВУ его верят? ... Так, что вы правы: время покажет, надо проявлять выдержку и не плевать в лицо по первому писку &quot;навозных мух&quot;!
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7 мин.

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