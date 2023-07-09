Если коротко: процент тех, кто будет воевать против народа России большой, даже очень

Дамы и господа. Не надо спорить и обсуждать то чего ни кто, кроме 2 человек ( Путин и Пригожин) не знает точно. Время всё покажет. Наберитесь терпения. Надеюсь, скоро очень многое прояснится, если, конечно, это не была супер секретная спецоперация. И не надо нервничать, надо думать . Не надо верить всему что пишут, им за это деньги платят. 99℅ статей просто пишутся по заказу, чтобы создать панику. Давайте подождём и посмотрим как дальше будут развиваться события

Валерий Симоненко

Умница! Хорошо мыслите. УЖЕ начинает проясняться. По крайней мере, стихла оголтелая травля в официальный СМИ, остались немногие подгавкиватели - полупридурки всё ещё по инерции гавкаюшие. И ни какая это не спец. операция. Но такие мощные преференции якобы "мятежнику" говорят сами за себя. Мятежникам войско, хоть и несколько обрезанное, НЕ ОСТАВЛЯЮТ и не отпускают с миром на вольные хлеба! Да и награды им и именное оружие не оставляют и не возвращают. А строительство базы под войско "мятежника" строят ли? И если "мятежник", к тому же и зэк, то СЛОВУ его верят? ... Так, что вы правы: время покажет, надо проявлять выдержку и не плевать в лицо по первому писку "навозных мух"!