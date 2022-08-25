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Спрос на лекарства от отравлений вырос на 21%

Спрос на лекарства от отравлений вырос на 21%

С началом сезона отпусков продажи лекарственных средств показали значительный рост. Согласно данным СБЕР ЕАПТЕКА, продажи в этой категории увеличились на 21% в период с апреля по июль 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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