Спрос на лекарства от отравлений вырос на 21%

С началом сезона отпусков продажи лекарственных средств показали значительный рост. Согласно данным СБЕР ЕАПТЕКА, продажи в этой категории увеличились на 21% в период с апреля по июль 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
С началом сезона отпусков продажи лекарственных средств показали значительный рост. Согласно данным СБЕР ЕАПТЕКА, продажи в этой категории увеличились на 21% в период с апреля по июль 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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