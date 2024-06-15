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Историческое здание усадьбы под Геленджиком приобрело охранный статус

Историческое здание усадьбы под Геленджиком приобрело охранный статус

Историческое здание усадьбы под Геленджиком приобрело охранный статусЗдание  в окрестностях Геленджика на улице Мира, 20 в селе Кабардинка внесли в единый государственный реестр объектов культурного наследия.

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