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Царьград

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Вице-премьер Абрамченко заявила об отсутствии дефицита куриных яиц в России

Вице-премьер Абрамченко заявила об отсутствии дефицита куриных яиц в России

Цены на куриные яйца должны стабилизироваться уже после новогодних праздников.Вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко дала интервью агентству РИА Новости, где заявила о том, что проблемы с дефицитом куриных яиц в стране уже решена благодаря импорту.

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