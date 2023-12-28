Вице-премьер Абрамченко заявила об отсутствии дефицита куриных яиц в России

Цены на куриные яйца должны стабилизироваться уже после новогодних праздников.Вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко дала интервью агентству РИА Новости, где заявила о том, что проблемы с дефицитом куриных яиц в стране уже решена благодаря импорту.