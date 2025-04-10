В Питере забить: что ждать от матча «Зенита» и «Краснодара» в РПЛ

Матч двух команд из первой тройки чемпионата России — петербургского «Зенита» и «Краснодара» — станет центральным не только в предстоящем 24-м туре РПЛ, но и во всей весенней части сезона в нашем футболе.
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